  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$1,25 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34265
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Производитель Avraham Amram, чья репутация больше не может быть сделана, уже осуществил несколько проектов на Хадере, Зихоне Яакове, Эйлате и в других городах Израиля. Характеристики проекта Проект Momento включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаусы с частными джакузи. Наружное покрытие последнего поколения Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором. 3 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 3 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Апартаменты 104 м2 + 15 м2 террасы Квартира 4 номера 106 м2 + терраса 19 м2 Квартира 5 номеров 132 м2 + терраса 20 м2 Для получения дополнительной информации Контакт Мардочи Хайят 0523362121

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka
Иерусалим, Израиль
от
$11,00 млн
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$648,945
Жилой квартал Rare a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,25 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$904,134
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Показать все Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Продается - Просторные 5 номеров в Агамиме с видом на озеро Откройте для себя эту красивую 5-комнатную квартиру в востребованном районе Агамим, площадью 123 м2. ✅ Потрясающий вид на озеро ✅ Яркая и просторная гостиная ✅ Широкий коридор, обслуживающий комнаты ✅ Частная парковка ✅ Качество ст…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$721,050
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации