  Израиль
  Нетания
  Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Нетания, Израиль
$1,51 млн
ID: 34445
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Malevsky Family, 5

О комплексе

Расположен в востребованном районе Ир Ямам в Нетании, недалеко от Кикар Хапиано, каньона Ир Ямам и пляжей. Квартира 5 комнат 140 м2 Второй этаж Терраса 18 м2 с видом, Две парковки и подвал. Недавняя резиденция стоя, предлагающая тренажерный зал, детскую игровую комнату и поддерживаемые общие зоны. Тихая, семейная и элитная среда, с быстрым доступом к основным осям, паркам, школам и спортивной инфраструктуре. Запрашиваемая цена: 4 820 000 для недвижимости, сочетающей щедрую поверхность, современные услуги и премиальное расположение.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
