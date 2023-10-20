Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех магазинов, загородный клуб и бассейн, внизу зданий находится синагога. Клиентами будут в основном иностранные клиенты. Сдан в конце октября 2026 года 3 здания с 8 этажами с квартирами от 3 до 5 комнат, садовый первый этаж и пентхаусы. Только 3 квартиры на этаже 3 номера 83м2, терраса от 15м2 до 23м2, парковка и подвал Цена: от 2.200.000 ш. до 2.300.000 ш. 4 номера 103м2, терраса от 20 до 27м2, парковка и подвал Цена: от 2.600.000 ш. до 2.700.000 ш. 5 номеров 123м2, 2 этаж, терраса 22м2, парковка и подвал, Цена: 3 000 000 ш 5 комнат Сад-дуплекс земля 150м2, сад 175м2 Цена: от 5.000.000sh Перед парком: 5 номеров 140м2 с 2 террасами 35м2 и 40м2 Цена: 3 500 000 ш Пентхаусы с видом на парк: 7 номеров 190м2, 8-й с террасой 65м2 6 номеров 154м2, 9-й с террасой 25м2 6 номеров 156м2, 6-е с террасой 45м2, (2 мастера и 4 туалета) Цена: от 5 000 000 ш