  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Жилой квартал Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Нетания, Израиль
от
$2,665
;
2
ID: 34531
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Ница, 14

О комплексе

Français Français
МАГНИФИКУ 4 КОЛИЦА ЗА РУЕ НИТСА НЕТАНИЯ. МАСТЕР БЕД РУМ АВЕК САЛЛЕ DE BAIN ET PLEINE VUE MER. ШАМБРЫ ДЕВЕКСАВТРА НЕ МАМАД. UNE 2E SALLE DE BAIN. Гранд Седжоур и Куисин Эквипи. Маленький.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку
