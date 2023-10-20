  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Nouvelle baisse de prix

Жилой квартал Nouvelle baisse de prix

Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
;
6
ID: 34354
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В районе Бейт-Хакерем (Yeffe Nof) исключительное здание, вмещающее всего 6 квартир, большой 6,5 пенсов наверху, 4 выставки, с большой гостиной-столовой-балконом; лифт, непосредственно обслуживающий главную комнату, мастер-люкс, полная доступность, мамад и парковка. Очаровательная квартира для посещения абсолютно!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

