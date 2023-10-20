  1. Realting.com
  Израиль
  Бат-Ям
  Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage

Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage

Бат-Ям, Израиль
от
$1,02 млн
;
10
ID: 34906
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Бат-Ям
  Адрес
    Yoseftal

О комплексе

Продается эксклюзивно - Современная квартира в Бат-Яме Всего в 2 минутах от трамвая и в 500 метрах от пляжа, эта яркая и отремонтированная квартира находится в исключительном месте, недалеко от бульвара Независимости, его зеленых насаждений и услуг. Подробности о собственности Внутренняя площадь: 116 м2 Балкон: 12 м2 Безопасная комната (Мамед) Подземная парковка в кадастре Очень светлая квартира Западная / Северная экспозиция - хорошо вентилируется Здание оборудовано 3 лифтами Идеальное местоположение 500 метров от пляжа Прямой доступ к трамваю (красная линия) Рядом с Бульваром Независимости и его парком Рядом с общественным транспортом В нескольких шагах от магазинов, супермаркетов, ресторанов и кафе

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Бат-Ям, Израиль
от
$1,02 млн
