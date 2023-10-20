Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается эксклюзивно - Современная квартира в Бат-Яме
Всего в 2 минутах от трамвая и в 500 метрах от пляжа, эта яркая и отремонтированная квартира находится в исключительном месте, недалеко от бульвара Независимости, его зеленых насаждений и услуг.
Подробности о собственности
Внутренняя площадь: 116 м2
Балкон: 12 м2
Безопасная комната (Мамед)
Подземная парковка в кадастре
Очень светлая квартира
Западная / Северная экспозиция - хорошо вентилируется
Здание оборудовано 3 лифтами
Идеальное местоположение
500 метров от пляжа
Прямой доступ к трамваю (красная линия)
Рядом с Бульваром Независимости и его парком
Рядом с общественным транспортом
В нескольких шагах от магазинов, супермаркетов, ресторанов и кафе
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно