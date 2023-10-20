Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage

Продается эксклюзивно - Современная квартира в Бат-Яме Всего в 2 минутах от трамвая и в 500 метрах от пляжа, эта яркая и отремонтированная квартира находится в исключительном месте, недалеко от бульвара Независимости, его зеленых насаждений и услуг. Подробности о собственности Внутренняя площадь: 116 м2 Балкон: 12 м2 Безопасная комната (Мамед) Подземная парковка в кадастре Очень светлая квартира Западная / Северная экспозиция - хорошо вентилируется Здание оборудовано 3 лифтами Идеальное местоположение 500 метров от пляжа Прямой доступ к трамваю (красная линия) Рядом с Бульваром Независимости и его парком Рядом с общественным транспортом В нескольких шагах от магазинов, супермаркетов, ресторанов и кафе