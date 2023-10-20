Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Эта квартира, расположенная на стыке Неве Цедек, Флоренции и района парка Чарльза Клора, находится в исключительном месте всего в нескольких минутах ходьбы от моря, рынка Кармель и оживленного сердца Тель-Авива. Elifelet Street известна своей тихой и жилой атмосферой, предлагая прямой доступ к самым динамичным районам города: художественным галереям, модным ресторанам и живописным кафе. Здание Новое здание высокого класса предлагает своим жителям современную и безопасную среду обитания с редкими удобствами в центре Тель-Авива. • 24-часовая охрана • Открытый бассейн • Полностью оборудованный спортзал • Три лифта • Совместные части, поддерживаемые с осторожностью Квартира • 2 комнаты – жилая площадь 50 м2 • балкон площадью 10 м2 с открытым видом • Камера безопасности (Мамед) • 5-й этаж • Частная парковка и прилегающий подвал Дополнительная информация • Ежемесячные расходы: 1150 • Текущая арендная плата: 7500 • Цена продажи: 3 550 000 Идеальная недвижимость для основного проживания, ног до земли или инвестиций в аренду в востребованной области между морем и центром города.