  4. Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
;
5
ID: 34468
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Абарбанель, 54

О комплексе

Эта квартира, расположенная на стыке Неве Цедек, Флоренции и района парка Чарльза Клора, находится в исключительном месте всего в нескольких минутах ходьбы от моря, рынка Кармель и оживленного сердца Тель-Авива. Elifelet Street известна своей тихой и жилой атмосферой, предлагая прямой доступ к самым динамичным районам города: художественным галереям, модным ресторанам и живописным кафе. Здание Новое здание высокого класса предлагает своим жителям современную и безопасную среду обитания с редкими удобствами в центре Тель-Авива. • 24-часовая охрана • Открытый бассейн • Полностью оборудованный спортзал • Три лифта • Совместные части, поддерживаемые с осторожностью Квартира • 2 комнаты – жилая площадь 50 м2 • балкон площадью 10 м2 с открытым видом • Камера безопасности (Мамед) • 5-й этаж • Частная парковка и прилегающий подвал Дополнительная информация • Ежемесячные расходы: 1150 • Текущая арендная плата: 7500 • Цена продажи: 3 550 000 Идеальная недвижимость для основного проживания, ног до земли или инвестиций в аренду в востребованной области между морем и центром города.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Квартира расположена у входа в Гиват Мордехай, на бульваре Херцог, рядом с Эмеком Хацваимом и Ботаническим садом. Он также расположен у подножия нового трамвайного вокзала, детского сада и магазинов. Квартира из 4 комнат с поверхностью 95 м2 с надписями, 3 спальни, включая мамад (безопасная…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Северный сад Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, состоящий из 10 6-этажных зданий, каждое из которых содержит всего 15 квартир. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями, а также лег…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,65 млн
Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim. 7-этажное здание доступно в марте 2026 года Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком Последние квартиры 4p, …
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
