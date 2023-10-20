  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$467,115
;
11
ID: 34733
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Мартин Бубер

О комплексе

Единственная резиденция с 2 комнатами с балконом у моря!!! Расположение мечты: перед пляжем «Майами», где расположены все рестораны и кафе в моде. Рядом с супермаркетом "Победа", кейтером "Ла Мамуния", большой "Парк пиратов", средствами транспорта... Уникальный в Ашдоде, 2 номера 52 м2 с балконом 6 м2, с 2 лифтами, мамак, парковка, кондиционер... Больше не смотри, больше никого не найдешь!!!

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
