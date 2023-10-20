Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Единственная резиденция с 2 комнатами с балконом у моря!!! Расположение мечты: перед пляжем «Майами», где расположены все рестораны и кафе в моде. Рядом с супермаркетом "Победа", кейтером "Ла Мамуния", большой "Парк пиратов", средствами транспорта... Уникальный в Ашдоде, 2 номера 52 м2 с балконом 6 м2, с 2 лифтами, мамак, парковка, кондиционер... Больше не смотри, больше никого не найдешь!!!