Жилой квартал 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

  4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Иерусалим, Израиль
от
$2,978
7
ID: 34360
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Авиталь, 15

О комплексе

Français Français
Новинка на рынке! В самом востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Hadar, в нескольких минутах ходьбы от набережной HaMesila Park и напротив магазинов и супермаркетов Talpiot. В новом бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Великолепная новая и просторная 4-комнатная квартира площадью 106 м2, с террасой гостиной площадью 11 м2 и террасой с треугольником, которая выходит из главной спальни с великолепным видом на юго-запад! Реальная дробь: • Отдельная и высококлассная кухня Сильная комната (Мамед) • Родительский люкс с частной ванной комнатой • дополнительная ванная комната • Наземное отопление • Индивидуальный кондиционер VRF в каждой комнате • Smart Home System • Частная подземная парковка • пещера Немедленный вход.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

