Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Квартира 83 м2, очень удачно расположена улица Шалом Алейхем, недалеко от Бограшова.
Центральное расположение искали, недалеко от пляжа, магазинов и кафе.
Старые 3 комнаты превратились в 2 комнаты, с очень большой гостиной чердак духа.
Щедрые объемы и распределение жидкости, идеально подходит для современного комфорта жизни.
Расположен на 1-м этаже хорошо сохранившегося здания.
Очень умеренные нагрузки.
Арнона: 550
Ваад: 150 в месяц.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
