Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
;
4
ID: 34461
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Bograshov, 21 Teawei

О комплексе

Квартира 83 м2, очень удачно расположена улица Шалом Алейхем, недалеко от Бограшова. Центральное расположение искали, недалеко от пляжа, магазинов и кафе. Старые 3 комнаты превратились в 2 комнаты, с очень большой гостиной чердак духа. Щедрые объемы и распределение жидкости, идеально подходит для современного комфорта жизни. Расположен на 1-м этаже хорошо сохранившегося здания. Очень умеренные нагрузки. Арнона: 550 Ваад: 150 в месяц.

Тель-Авив, Израиль
Похожие комплексы
Жилой квартал Vue sur la mer
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$3,70 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,41 млн
Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$1,40 млн
Жилой квартал Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Хадера, Израиль
от
$954,608
Другие комплексы
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
В недавней резиденции в Кирьят-Йовельском районе откройте для себя превосходную 2-комнатную квартиру, современную, яркую и прекрасно обслуживаемую. Расположенный на 11-м этаже здания, построенного в 2023 году с лифтом Шаббата, он предлагает площадь 50 м2, удлиненную балконом 4 м2 с беспрепят…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Три три клочка в виде незаменимого элемента. Включите балкон в салоне и террас в комнате. 5-й стиль с паркингом. Ближе ко всем кофе и агрессивной торговле
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$749,265
8 улица Кармель (в одной минуте от моря) Новый и эксклюзивный Студия площадью около 50 м2 (отдельная гостиная и комната) Лицом к лицу и очаровательно! Яркий и функциональный 2-й с половиной этаж (без лифта) Ориентация на Восток и Запад
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации