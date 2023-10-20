Жилой квартал Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Provche bayit vegan, в сердце Рамата Шарета.
Очень редкий и уникальный на рынке!
На тихой маленькой улице, недалеко от супермаркета и транспорта.
Duplex Cottage полностью отремонтирован с качественной отделкой и очень вкусной мебелью.
Красивая светлая гостиная, современная и просторная кухня, терраса площадью около 20 м2 полностью сукка с зеленым и беспрепятственным видом.
Пол 1: гостиная с выходом на террасу, кухня и гостевая комната с душевой.
Пол 2: 3 спальни, включая мастер-люкс с душевой, дополнительную ванную комнату и прачечную.
Паркет в номерах, 3 туалета, абсолютное спокойствие, полная конфиденциальность и зеленая среда.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно