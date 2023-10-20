Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Недавно построенная квартира, идеально расположенная в нескольких шагах от пляжа и оживленного центра города Тель-Авива.
Новая 4-комнатная квартира с террасой - Рядом с Центром Дизенгофа
4 комнаты, 83 м2
Просторная солнечная терраса 10 м2
Гостиная с открытой кухней
Родительский люкс с частной ванной комнатой
Дополнительное безопасное помещение (Мамед) и другое помещение (всего 3 комнаты)
Дополнительная ванная комната с гостевым туалетом
2 этаж на 6 этаже с лифтом
Частная парковка (робототехника)
Тройная выставка - Юг / Запад / Север
Идеально подходит для проживания или для инвестиций!
Цена: 6 500 000 Нис
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
