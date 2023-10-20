  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34637
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Пинскер, 32

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Недавно построенная квартира, идеально расположенная в нескольких шагах от пляжа и оживленного центра города Тель-Авива. Новая 4-комнатная квартира с террасой - Рядом с Центром Дизенгофа 4 комнаты, 83 м2 Просторная солнечная терраса 10 м2 Гостиная с открытой кухней Родительский люкс с частной ванной комнатой Дополнительное безопасное помещение (Мамед) и другое помещение (всего 3 комнаты) Дополнительная ванная комната с гостевым туалетом 2 этаж на 6 этаже с лифтом Частная парковка (робототехника) Тройная выставка - Юг / Запад / Север Идеально подходит для проживания или для инвестиций! Цена: 6 500 000 Нис

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Нетания, Израиль
от
$1,11 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$830,775
Вы просматриваете
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Показать все Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$623,865
Редкая жемчужина: новая 2-комнатная квартира в Ашдоде «Каланиот» в срочном порядке с кондиционером, парковкой, подвалом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$4,82 млн
Редкий и престижный проект в независимом здании всего 23 эксклюзивных апартамента. Премиальное расположение в самом сердце легендарной улицы Шенкин, недалеко от рынка Кармель, бульвара Ротшильдов и пляжей. Апартаменты от 2 до 5 номеров, светлые и просторные, с большими террасами и частной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$815,100
Квартира 2 комнаты 40 м2 Расположен на 1-м этаже на улице Дизенгофф, недалеко от Жаботинского, в самом сердце Тель-Авива. Район предлагает полную городскую жизнь, сочетая магазины, кафе, рестораны и доступность. Недвижимость была спроектирована архитектором с оптимизированной планировкой и…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации