Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Недавно построенная квартира, идеально расположенная в нескольких шагах от пляжа и оживленного центра города Тель-Авива. Новая 4-комнатная квартира с террасой - Рядом с Центром Дизенгофа 4 комнаты, 83 м2 Просторная солнечная терраса 10 м2 Гостиная с открытой кухней Родительский люкс с частной ванной комнатой Дополнительное безопасное помещение (Мамед) и другое помещение (всего 3 комнаты) Дополнительная ванная комната с гостевым туалетом 2 этаж на 6 этаже с лифтом Частная парковка (робототехника) Тройная выставка - Юг / Запад / Север Идеально подходит для проживания или для инвестиций! Цена: 6 500 000 Нис