Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Mardochee khayat приглашает Вас поселиться в одном из наших жилых проектов города Нетания.
В центре города Нетания
Близко все начинается, в синагогах все это происходит пешком.
Характеристики проекта
Проект построен на одной из самых известных и коммерческих улиц Нетании.
Красивый двойной вестибюль, украшенный архитектором
Наружное природное каменное покрытие
2 современных лифта, включая Chabbatic
Проект сопровождается банковской гарантией.
Доставка через 2 1/2 года
Особенности квартиры
Наводнение по всему дому
Размер 80x80 или 1mx1 m
Подготовка Кондиционер
Качественная мебель для ванной
фитинговый клапан
Солнечный водяной шар
Качественная внутренняя дверь
Настраиваемая кухня с мраморной столешницей
Электрические магазины во всех окнах
Возьмите телевизор во всех комнатах и гостиной
Wc приостановлен, трехфазный счетчик
Терраса с точкой воды и нескользящей плиткой
Квартира продается с парковочным местом
Предлагаем Вам апартаменты
4 номера 103м2 плюс 12 м2 терраса
5 номеров 130м2 плюс 14 м2 терраса
Местонахождение на карте
Tamar Regional Council, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно