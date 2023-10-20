  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
;
13
ID: 34654
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Merkaz Baalei Melaha, 4

О комплексе

Для продажи - Пентхаус Роя в сердце Тель-Авива Идеально подходит для инвестиций или нога-земля. Всего 658/м2!!! В нескольких шагах от Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard и всего в 5 минутах от пляжа этот уникальный дуплекс расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившимся стилем, на 5 этаже с лифтом. Основные характеристики: 135 м2 интерьер 46 м2 террасы (6 м2 + 40 м2) Подвал включен Вариант парковки Первый уровень: Большая светлая гостиная с открытой кухней 3 спальни, включая мастер-люкс с ванной комнатой и террасой 6 м2 Вторая независимая ванная Плакаты, интегрированные во все комнаты Комната - это комната (безопасная комната) Верхний уровень: Многоцелевое пространство (вторичный зал, письменный стол или угол для чтения) Ванная комната с туалетом Доступ к исключительной террасе на крыше 40 м2 с открытой кухней и интегрированным барбекю Разрешение на джакузи или бассейн Открытый просмотр - идеально подходит для получения или наслаждения полной конфиденциальностью Строительство и финиш: Высококачественные материалы Современный бутик с небольшим количеством квартир Затраты: Цена: IL 9 900 000 Цена за м2: Плата за кондоминиум: 900 шекелей / месяц Муниципальные налоги (Арнона): 1 800 шекелей / 2 месяца Будущее улицы Кинг-Джордж: Большой зеленый бульвар планируется прямо перед зданием. Пентхаус будет иметь беспрепятственный вид на благоустроенный проспект без будущего строительства. Кроме того, Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) вскоре станет крупным транспортным узлом, обслуживаемым линией метро Purple Line и M2, всего в 100 метрах от отеля. ????? Уникальная возможность!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
