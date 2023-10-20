Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Для продажи - Пентхаус Роя в сердце Тель-Авива Идеально подходит для инвестиций или нога-земля. Всего 658/м2!!! В нескольких шагах от Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard и всего в 5 минутах от пляжа этот уникальный дуплекс расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившимся стилем, на 5 этаже с лифтом. Основные характеристики: 135 м2 интерьер 46 м2 террасы (6 м2 + 40 м2) Подвал включен Вариант парковки Первый уровень: Большая светлая гостиная с открытой кухней 3 спальни, включая мастер-люкс с ванной комнатой и террасой 6 м2 Вторая независимая ванная Плакаты, интегрированные во все комнаты Комната - это комната (безопасная комната) Верхний уровень: Многоцелевое пространство (вторичный зал, письменный стол или угол для чтения) Ванная комната с туалетом Доступ к исключительной террасе на крыше 40 м2 с открытой кухней и интегрированным барбекю Разрешение на джакузи или бассейн Открытый просмотр - идеально подходит для получения или наслаждения полной конфиденциальностью Строительство и финиш: Высококачественные материалы Современный бутик с небольшим количеством квартир Затраты: Цена: IL 9 900 000 Цена за м2: Плата за кондоминиум: 900 шекелей / месяц Муниципальные налоги (Арнона): 1 800 шекелей / 2 месяца Будущее улицы Кинг-Джордж: Большой зеленый бульвар планируется прямо перед зданием. Пентхаус будет иметь беспрепятственный вид на благоустроенный проспект без будущего строительства. Кроме того, Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) вскоре станет крупным транспортным узлом, обслуживаемым линией метро Purple Line и M2, всего в 100 метрах от отеля. ????? Уникальная возможность!