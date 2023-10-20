Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Для продажи - Новый Пентхаус с приватной шишкой в Керем Хатиманим, Тель-Авив-ЯФО
6-й и последний этаж
Жилая площадь 140 м2
60 м2 балконов
70 м2 частной террасы на крыше
30 м2 частный бассейн
5 штук
2 частных парковочных места
1 частная кладовая
Виды и уникальная атмосфера
В нескольких шагах от пляжа
Стоимость: 17 500 000 шекелей
Источник: Megane
Агентство: Premium Real Estate
Агентские сборы: 2% + НДС
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно