Жилой квартал A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Ашдод, Израиль
от
$689,700
;
9
ID: 34720
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaAtzmaut, 101

О комплексе

Продается в Ашдоде: Настоящий дробовик! 4-комнатная квартира - 128 м2 с балконом 10 м2, с которого открывается совершенно беспрепятственный вид на парк, без каких-либо визави. Расположенная в востребованной резиденции 8 этажей, с 2 лифтами, включая лифт Шаббата, в квартире есть кондиционер, частная парковка и вход, доступный немедленно. Стратегическое расположение, рядом со всеми удобствами. Цены указаны: 2 500 000 Редкий случай на рынке, который должен быть изъят без промедления.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
