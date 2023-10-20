  1. Realting.com
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod

Ашдод, Израиль
$843,315
6
ID: 34579
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Shevet Zevulun, 4

О комплексе

Français Français
4-комнатная квартира в Ашдоде «Youd Bet», в небольшом здании 5 этажей тихая, но в 2 шагах от всех удобств. Очень ухоженная, недавно отремонтированная ванная комната, Мирпесет, кондиционер, частная парковка, лифт.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
