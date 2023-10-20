  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Quartier calme

Жилой квартал Quartier calme

Ашдод, Израиль
от
$674,025
;
8
Оставить заявку
ID: 34746
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
в самом сердце района Youd beit, квартира 3 p просторная и яркая, гейджи вид

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,73 млн
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,65 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Тель-Авив, Израиль
от
$924,825
Вы просматриваете
Жилой квартал Quartier calme
Ашдод, Израиль
от
$674,025
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$984,390
Мы рады представить вашу будущую квартиру, расположенную в новом районе Шимон Перес в Ашдоде. Специальные предложения и условия оплаты: 4 комнатные апартаменты Площадь: 122 м2 жилой площади + 14 м2 террасы Цена от 3 140 000 Апартаменты 5 комнат Поверхность: жилая площадь 131 м2 + 14 м2 терр…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Показать все Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$3,094
Новый на рынке прокат в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным подъездом, охранником у входа и подземной парковкой. На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 141 м2, с двумя выставками. Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима. Возможно…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося района Строительство ведется, Здание будет включать в себя от 2 до 4 комнатных квартир, с высокоуровневой отделкой и изысканным дизайном. Проект ориентирован на качество строительства, роскошное лобб…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации