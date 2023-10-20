  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Tres bien entretenu avec cave

Жилой квартал Tres bien entretenu avec cave

Ашкелон, Израиль
от
$561,165
;
5
Оставить заявку
ID: 34744
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Yiftah HaGiladi

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
в районе Барнеа, квартира 4 просторные комнаты, с подвалом

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Programme neuf 1585 sans indexation
Нетивот, Израиль
от
$395,010
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,08 млн
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$984,390
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Tres bien entretenu avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$561,165
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Показать все Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$511,005
Красивые 4 комнаты в небольшом здании в центре в районе Неве Адарим, 3 этаж на 5, терраса Сукка, не пропустить
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Показать все Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Квартира 5 комнат во дворе Барнеа безошибочный мастер спальня с ванной комнатой и гардеробной, подростковая комната с ванной комнатой Очень просторный, яркий
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, проект HaGiborim предлагает две современные жилые башни, сочетающие в себе престиж, комфорт и долговечность архитектуры. Архитектура и дизайн Проект, разработанный Bar Orian Architects и Dana Oberson I…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации