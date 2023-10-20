  1. Realting.com
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod

Ашкелон, Израиль
$843,315
6
ID: 34589
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Ashdod

О комплексе

Français Français
Редко!!! Апартаменты 5 номеров "Резиденция Димри Сити" 160 м2 с террасой 20 м2, 2 лифта включая один из шабата. Рядом с магазинами, школами, парками, синагогами, автобусами... Полностью отремонтирован, с индивидуальным кондиционером в каждой комнате. Парковка

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

