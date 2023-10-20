Жилой квартал Bien agence

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
???????? Продается - Отремонтированный дом в Неве Дкалим, Ашкелон
Очаровательный дом на одном уровне 3 комнаты, увеличенный в 4 комнаты, полностью отремонтированный????
✅ Земля 220 м2
✅ Стратегический район: на выезде из города и вблизи нового Ир-Айынского района
✅ Тихая и семейная среда
✅ Идеально подходит для семьи или инвестиций
Редкая возможность в Ашкелоне, чтобы захватить быстро!
???? Для получения дополнительной информации или посещения, свяжитесь с нами сейчас.
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
