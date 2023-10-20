  1. Realting.com
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,72 млн
;
11
ID: 34082
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Новая и новейшая программа Ashdod Marina Ноги в воде Строительство очень высокого положения с лучшими материалами Перед лодками и морем, рядом с кафе, ресторанами и магазинами Резиденция: Входной зал 5 звезд Деревянный вход Парковка и подвал под землей Ультра быстрые лифты, включая шабат Квартиры: Бронированный дизайн входной двери Внутренняя дверь «Pandoor» Земля 1 метр на 1 метр Терраса в Теке Кухня, оборудованная мебелью и мрамором Электрические роликовые жалюзи по всей квартире Закрытая схема видеодомофона Солнечная или электрическая горячая вода

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

