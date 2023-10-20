Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новая и новейшая программа Ashdod Marina
Ноги в воде
Строительство очень высокого положения с лучшими материалами
Перед лодками и морем, рядом с кафе, ресторанами и магазинами
Резиденция:
Входной зал 5 звезд
Деревянный вход
Парковка и подвал под землей
Ультра быстрые лифты, включая шабат
Квартиры:
Бронированный дизайн входной двери
Внутренняя дверь «Pandoor»
Земля 1 метр на 1 метр
Терраса в Теке
Кухня, оборудованная мебелью и мрамором
Электрические роликовые жалюзи по всей квартире
Закрытая схема видеодомофона
Солнечная или электрическая горячая вода
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
