Жилой квартал Appartement immense

Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод??? Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт. ✨ Основные моменты квартиры: Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях • Открытый и приятный вид • Две спальни с отдельной ванной комнатой – как независимая квартира • Частный погреб • Выделенная парковка • Большие и яркие пространства • Очень хорошо сохранившееся здание в самом сердце центрального и востребованного района ????? Премиум месторасположение: Расположен в центре Ашдода (город), недалеко от магазинов, служб, транспорта и школ. ???? Идеально подходит для большой семьи, которая ищет пространство, комфорт и стратегическое расположение, или как исключительная собственность с ценностью наследия.