  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Appartement immense

Жилой квартал Appartement immense

Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34698
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Ashdod

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод??? Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт. ✨ Основные моменты квартиры: Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях • Открытый и приятный вид • Две спальни с отдельной ванной комнатой – как независимая квартира • Частный погреб • Выделенная парковка • Большие и яркие пространства • Очень хорошо сохранившееся здание в самом сердце центрального и востребованного района ????? Премиум месторасположение: Расположен в центре Ашдода (город), недалеко от магазинов, служб, транспорта и школ. ???? Идеально подходит для большой семьи, которая ищет пространство, комфорт и стратегическое расположение, или как исключительная собственность с ценностью наследия.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Нетания, Израиль
от
$2,665
Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Ор Акива, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,09 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Показать все Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
на пристани Ашкелона, в здании Феррерон, в 50 метрах от моря, квартира 2 номера в резиденции с бассейном очень хороший продукт для инвестиций или нога
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
В современном здании Бат-Яма: 3 комнаты на 3 этаже Жилая площадь 76м2 + 16м2 террасы Открытый вид на море Яркая гостиная 1 парковка + 1 подвал Рядом море, магазины и транспорт
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Раанана, Израиль
от
$968,715
Раанана смотрит. Здание после Тамы. 4 штуки Полностью обновлен. Большие комнаты. Рядом со всеми магазинами и школой Ариэль
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации