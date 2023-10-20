Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Новый проект Кирьят Хайовель Иерусалим 4 комнаты 94м2 и 104м2 Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля. Квартира из 4 комнат 94м2 и 12м2 терраса на 14 этаже Цена: 3,200,000 $, включая 1 подвал и 1 парковку 4-комнатная квартира 104м2 и 12м2 терраса на 4-м этаже Цена: 3 400 000 ш, включая 1 подвал и парковку Эти цены не включают наши агентские сборы. Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.