  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Иерусалим, Израиль
$1,00 млн
2
ID: 34668
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Pinhas Kehati, 8

О комплексе

Просторная 3-комнатная квартира, новый подрядчик, размещение примерно через 3 месяца. Очень яркие гостевые услуги + ванная комната и отдельный туалет. Балкон Сукка из гостиной, квартира находится на железнодорожной оси улицы Емин Авот, но сталкивается с тихим уголком. Лифт, модернизированное здание

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
