Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

БЖ
Новый! Новая эксклюзивная RE/MAX Hadera!
Мы представляем вам новый дом очень высокого положения для продажи на улице Беллинсон, в павильоне Неве Хаим.
Характеристики:
- Современный новый дом,
- Дом 6 комнат площадью 170 м2, построенный на 250 м2 земельного участка,
- 2 родительских люкса (на первом этаже и наверху),
- качественные материалы, кондиционер в каждой комнате,
- Хорошее открытое пространство с кухней мечты!
- Немедленный вход возможен!
Отличная возможность по очень привлекательной цене!
Свяжитесь с нами, Рахель Бенгигуи, RE/MAX Хадера.
Профессиональная лицензия: 313736
Хадера, Израиль
