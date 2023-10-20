  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Хадера, Израиль
от
$1,10 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 34321
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Новый! Новая эксклюзивная RE/MAX Hadera! Мы представляем вам новый дом очень высокого положения для продажи на улице Беллинсон, в павильоне Неве Хаим. Характеристики: - Современный новый дом, - Дом 6 комнат площадью 170 м2, построенный на 250 м2 земельного участка, - 2 родительских люкса (на первом этаже и наверху), - качественные материалы, кондиционер в каждой комнате, - Хорошее открытое пространство с кухней мечты! - Немедленный вход возможен! Отличная возможность по очень привлекательной цене! Свяжитесь с нами, Рахель Бенгигуи, RE/MAX Хадера. Профессиональная лицензия: 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,09 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал Bien agence
Ашкелон, Израиль
от
$548,625
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
Вы просматриваете
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Хадера, Израиль
от
$1,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Показать все Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Тель-Авив, Израиль
от
$14,11 млн
Этот необыкновенный пентхаус воплощает роскошь и архитектурное превосходство. С впечатляющей площадью поверхности 414 м2 на одном уровне, этот эксклюзивный объект также имеет панорамную террасу площадью около 133 м2 с потрясающим видом на море. Расположенная в престижном жилом комплексе Andr…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$927,647
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
В недавней резиденции в Кирьят-Йовельском районе откройте для себя превосходную 2-комнатную квартиру, современную, яркую и прекрасно обслуживаемую. Расположенный на 11-м этаже здания, построенного в 2023 году с лифтом Шаббата, он предлагает площадь 50 м2, удлиненную балконом 4 м2 с беспрепят…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации