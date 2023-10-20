Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

  1. Realting.com
$909,150
ID: 34705
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для функционального и комфортного интерьера. На первом этаже вы найдете роскошный входной зал с элегантными штрихами, которые характеризуют проект, который также включает в себя большие парковочные места и места для хранения. Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленного торгового центра, высокотехнологичного парка и железнодорожного вокзала и окружен зелеными насаждениями и учебными заведениями для всех возрастов. Это идеальное сочетание сельского спокойствия и городского образа жизни.

Местонахождение на карте

