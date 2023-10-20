Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается - Квартира 2 номера во Флорентине / Неве Цедек - Тель-Авив
Лайфлет 26
Расположенная в одном из самых востребованных зданий в Тель-Авиве, на границе Неве Цедек и в самом сердце оживленного района Флорентина, эта 2-комнатная квартира предлагает элегантную и утонченную жилую среду в рамках элитного архитектурного проекта.
Детали собственности:
- Внутренняя площадь: 48 м2
- Терраса: 10 м2
- Пол: 5 из 13
- Ориентация: Юго-Восток, очень яркий с четким видом
- 1 комфортабельный номер
- Гостиная с открытой кухней
Современная ванная комната
Mamad (безопасное пространство)
Частная парковка
- Пещера
Преимущества проживания:
24/7 охранник
Спортивный зал
- Открытый бассейн в здании
Стоимость: IL 3 560 000
Цена за м2: 67 300 ILS/м2 (расчет на основе 52 м2, включая 50% террасы)
Местоположение по выбору:
На перекрестке Флорентина и Неве Цедек, недалеко от парка Хамесила, художественных галерей, кафе, ресторанов и недалеко от моря.
Редкая возможность - идеально подходит для основного места жительства, ноги к земле или постоянных инвестиций.
Мы говорим на французском, английском и иврите.
Премиальная недвижимость
Номер лицензии: 31928721
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
