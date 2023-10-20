  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
;
5
ID: 34462
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yodfat, 2

О комплексе

Идеально расположенный в самом сердце Тель-Авива, на престижной улице Дизенгофф, на пересечении улиц Жаботинского и Базеля, один из самых популярных районов города, известный своими кафе, магазинами и уникальной атмосферой. Квартира в недавно отремонтированном здании в рамках проекта TAMA 38 2 комнаты, 51 м2 Балкон: 6 м2 с видом на заднюю часть, тихий 6 этаж с лифтом С охранной комнатой (Мамед) Редкая недвижимость, которая сочетает в себе центральное расположение, тихие и современные удобства. Новая цена: 3 750 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$940,500
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,77 млн
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,45 млн
Жилой квартал Neuf
Ашкелон, Израиль
от
$558,030
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$984,390
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Balcon sur la mer
Жилой квартал Balcon sur la mer
Ашдод, Израиль
от
$705,375
В самом сердце Ашдода, улица Рогозин, огромная 4-комнатная квартира с мамадой и террасой с видом на море на 7-м этаже
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
** Исключительная возможность на 8 дней** (Подпись до 31/12/2025) 4-комнатная квартира идеально подходит для семей! Бульвар Нордау, Старый Север??? *RAYK Group Quality Project* Эксклюзивный???? ✨ 116 м2 жилая площадь ✨ Солнечная терраса 10 м2 ✨ 4 штуки с оптимальной планировкой ✨ Частна…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Бат-Ям, Израиль
от
$1,54 млн
Для продажи Вечный вид на море • Высокий этаж • Архитектурное оформление Расположенный в одном из самых востребованных районов Бат-Яма, недалеко от моря, магазинов и транспорта, этот исключительный мини-пентхаус предлагает яркую и элегантную элитную жилую среду с панорамным и беспрепятстве…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
