  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 34659
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Артур Бальфур, 61

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Крыша / Квартира в пентхаусе, Лев Тель-Авив, Лев Хайр Норд, Тель-Авив-Яфо 5 номеров - 4 этаж на 4 Продается непосредственно владельцем, в самом сердце Тель-Авива, на тихой и востребованной улице: 5-комнатная двухкомнатная квартира на крыше. 115 м2 построено + 65 м2 терраса крыши. Превосходная и светлая квартира, рядом с самыми популярными местами в городе, оставаясь тихой и семейной. Расположена на 4-м и последнем этаже, только квартира на этаже. Вид на город с крыши. Дополнительные функции: Безопасная комната (Safe Room) Подземная парковка Подземная пещера Центральный кондиционер 3 ванные комнаты / туалеты Двойное остекление окон Электрические жалюзи по всей квартире

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Раанана, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking
Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Апартаменты 5 комнат - 166м2 - Гиват Шауль Иерусалим Балкон 12 м2 - (Сукка 4 м2), 5-й этаж Столовая, кухня 4 спальни (мамад) 3 ванные комнаты, 3 туалета Пряди, кондиционер, порошок хемы, радиаторы, газовый водонагреватель Бронированная дверь, 1 парковка, 1 подвал, лифт, доступ для инвалидов…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Ашкелон, Израиль
от
$413,820
В настоящее время мы предлагаем исключительную программу в Рамот Йорам - Netivot, расширяющаяся область, которая сочетает в себе качество жизни, природу и современный комфорт. Что предлагает проект: • 3-5-комнатные квартиры, пентхаусы и первый этаж • Привлекательные цены: от 1 320 000 • Выс…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации