Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Крыша / Квартира в пентхаусе, Лев Тель-Авив, Лев Хайр Норд, Тель-Авив-Яфо
5 номеров - 4 этаж на 4
Продается непосредственно владельцем, в самом сердце Тель-Авива, на тихой и востребованной улице: 5-комнатная двухкомнатная квартира на крыше.
115 м2 построено + 65 м2 терраса крыши.
Превосходная и светлая квартира, рядом с самыми популярными местами в городе, оставаясь тихой и семейной.
Расположена на 4-м и последнем этаже, только квартира на этаже.
Вид на город с крыши.
Дополнительные функции:
Безопасная комната (Safe Room)
Подземная парковка
Подземная пещера
Центральный кондиционер
3 ванные комнаты / туалеты
Двойное остекление окон
Электрические жалюзи по всей квартире
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно