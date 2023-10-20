  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
;
8
ID: 34581
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaTzolelim, 1

О комплексе

Пентхаус Ашдод имеет большой потенциал вид на море. Стратегическое местоположение. 5 номеров переоборудованы в 4 с подвалом и частной парковкой. Лифт прибывает прямо в пентхаус

Местонахождение на карте

Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
