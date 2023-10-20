  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Beau rez de jardin

Жилой квартал Beau rez de jardin

Нагария, Израиль
от
$1,505
;
9
Оставить заявку
ID: 34662
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария
  • Адрес
    Sderot Sachlav

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Красивый сад 4/5 штук У него есть все. Балкон, сад, ммд, подвал, парковка Жилой район в 15 минутах ходьбы от центра города Запрашиваются серьезные ссылки

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Рош-Пина, Израиль
от
$7,84 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,86 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Beau rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$1,505
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$2,978
Аренда – новое здание Красивая и современная квартира в новом здании высокого положения, доступном в начале января. Детали собственности: 2 комнаты (1 спальня + гостиная) Балкон Новое здание Яркая квартира с продуманной обстановкой Цена: 9500 Свяжитесь с нами для видео или посещения.…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Показать все Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Идеально расположенный в самом сердце Неве Цедек, Rue Rishonim, этот редкий дуплекс с видом на море предлагает привилегированный адрес в одном из самых символичных районов Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, Ротшильда и Хатаханы. Поверхность около 89 м2 в дуплексе, она предла…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации