  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem

Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem

Иерусалим, Израиль
от
$4,58 млн
;
6
ID: 34511
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    brhm prrh

О комплексе

В знаменитом проекте Холиланд. Роскошный пентхаус на продажу, откуда открывается панорамный вид на весь Иерусалим, расположенный на верхнем этаже башни. Эта Пентауза состоит из 4 спален + одна семейная спальня, просторная кухня, с двойной гостиной, которая выходит на террасу 65 м2, очень красивая высота под потолком качество интерьера преимущества. Исключительный продукт.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг

