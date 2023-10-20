Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО
Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда
2-й этаж из 6
122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса)
4 м2 хранилище на этаже -1
2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки
Спальня с ванной комнатой
Общая ванная комната с балконом для белья
Безопасная комната (Мамед) и детская комната
В нескольких шагах от пляжа!
О соседстве:
Район Бен-Гурион в Тель-Авиве является одним из самых востребованных в городе, известный своей динамичной атмосферой и близостью к пляжу. Расположенный недалеко от бульвара Бен-Гурион, этот район сочетает в себе прекрасные городские удобства и отдых у моря. Жители имеют легкий доступ к кафе, ресторанам, магазинам и культурным местам, все в нескольких минутах ходьбы. Благодаря своему центральному расположению, отличному общественному транспорту и оживленной, но сложной атмосфере, Бен-Гурион идеально подходит для тех, кто ищет динамичный образ жизни в самом сердце Тель-Авива.
Цена: NIS 8 800 000
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно