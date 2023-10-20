  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Тель-Авив, Израиль
от
$2,76 млн
;
4
ID: 34634
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф

О комплексе

Français Français
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда 2-й этаж из 6 122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса) 4 м2 хранилище на этаже -1 2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки Спальня с ванной комнатой Общая ванная комната с балконом для белья Безопасная комната (Мамед) и детская комната В нескольких шагах от пляжа! О соседстве: Район Бен-Гурион в Тель-Авиве является одним из самых востребованных в городе, известный своей динамичной атмосферой и близостью к пляжу. Расположенный недалеко от бульвара Бен-Гурион, этот район сочетает в себе прекрасные городские удобства и отдых у моря. Жители имеют легкий доступ к кафе, ресторанам, магазинам и культурным местам, все в нескольких минутах ходьбы. Благодаря своему центральному расположению, отличному общественному транспорту и оживленной, но сложной атмосфере, Бен-Гурион идеально подходит для тех, кто ищет динамичный образ жизни в самом сердце Тель-Авива. Цена: NIS 8 800 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
