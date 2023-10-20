Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда 2-й этаж из 6 122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса) 4 м2 хранилище на этаже -1 2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки Спальня с ванной комнатой Общая ванная комната с балконом для белья Безопасная комната (Мамед) и детская комната В нескольких шагах от пляжа! О соседстве: Район Бен-Гурион в Тель-Авиве является одним из самых востребованных в городе, известный своей динамичной атмосферой и близостью к пляжу. Расположенный недалеко от бульвара Бен-Гурион, этот район сочетает в себе прекрасные городские удобства и отдых у моря. Жители имеют легкий доступ к кафе, ресторанам, магазинам и культурным местам, все в нескольких минутах ходьбы. Благодаря своему центральному расположению, отличному общественному транспорту и оживленной, но сложной атмосфере, Бен-Гурион идеально подходит для тех, кто ищет динамичный образ жизни в самом сердце Тель-Авива. Цена: NIS 8 800 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение!