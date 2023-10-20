  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Ашкелон, Израиль
от
$877,800
;
10
ID: 34807
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

пентхаус 5 штук только на полу Небольшое пятиэтажное здание. очень хорошо меблированная терраса с разрешением на строительство бассейна

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

