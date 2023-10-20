  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod

Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 34587
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Shimon

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Величественные 5 номеров в Ашдоде «Youd Bet», очень просторные 160 м2 с террасой 20 м2 с видом на парк. Роскошная резиденция рядом с магазинами, парком, школами, синагогами, средствами транспорта. Редкий продукт для продажи

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Renove au coeur de kiryat moche
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$376,200
Жилой квартал Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Place de parking a louer en centre ville agrippas
Жилой квартал Place de parking a louer en centre ville agrippas
Иерусалим, Израиль
от
$172
Парковочное место для аренды в идеальном месте Расположен в центре города - Rue Agripas
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$4,98 млн
Одно из самых частных и элегантных зданий в самом центре города. Расположен на 4-м этаже на 5. Детали собственности: 180 м2 на одном уровне + два балкона по 5 м2 каждый 3 спальни + один офис 3 туалета и 2 ванные комнаты 2 стандартных подземных парковочных места + складские помещения Ва…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Новый для эксклюзивной продажи! 30 улица Шеинкин (улица Йоханан Хасандлер) Исключительные товары Светлая 2-комнатная квартира отремонтирована с оптимальным расположением! 64 м2 жилой площади + 4 м2 солнечной террасы Второй этаж В роскошном здании с лифтом! Квартира включает в себя спальню с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации