Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Новый для эксклюзивной продажи! 17 улица Блох, недалеко от муниципального парка и всех развлекательных заведений В новом и элегантном проекте промоутера "Шалом и Натан" После получения разрешения на строительство будут: 3-комнатная квартира с оптимальным планом Жилая площадь 69 м2 + 12 м2 солнечной террасы 5-й этаж - тишина и уединение Подземная парковка включена Текущее состояние: Квартира площадью 60 м2 на 1-м этаже Проект находится на стадии утверждения комитетом и ожидает разрешения на строительство. Во время работы текущая квартира будет сдана в аренду.