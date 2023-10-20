  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
;
Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
1
ID: 34381
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    David Bloch, 17

О комплексе

Français Français
Новый для эксклюзивной продажи! 17 улица Блох, недалеко от муниципального парка и всех развлекательных заведений В новом и элегантном проекте промоутера "Шалом и Натан" После получения разрешения на строительство будут: 3-комнатная квартира с оптимальным планом Жилая площадь 69 м2 + 12 м2 солнечной террасы 5-й этаж - тишина и уединение Подземная парковка включена Текущее состояние: Квартира площадью 60 м2 на 1-м этаже Проект находится на стадии утверждения комитетом и ожидает разрешения на строительство. Во время работы текущая квартира будет сдана в аренду.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
