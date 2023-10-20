Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Проект Девять в Нетании.Савион
Новый уникальный адрес между городом и природой
Рядом с морем и торговыми центрами открывается Савион, исключительная резиденция, построенная одним из крупнейших строителей Израиля.
Идеальное расположение: рядом с ПИАНО и Ир Ямимом, между городской динамичностью и сохранившейся природой заповедника Ирис.
Проект
4 современные и элегантные башни
• Квартиры 3, 4 и 5 номеров, а также пентхаусы высокого класса
• Большие террасы и изысканные услуги
Частная парковка для каждой квартиры
Дизайн прихожей и жилого клуба в каждом здании
Характеристики проекта
• Двойной холл высотой, украшенный архитектором интерьера
• Три лифта, включая хаббатский
• Открытый вид с первых этажей
• Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот
• Начало работы: март 2025
• Ожидаемая поставка: сентябрь 2028
Возможности финансирования: 20% по подписи, 80% по доставке ключей
• Высокие постоянные услуги
Особенности квартир
Современная плитка 80x80 во всех комнатах
• Центральный кондиционер
• Дизайн мебели для ванной комнаты
• Высококачественный смесительный клапан
• Качество внутренних дверей
• Настраиваемая кухня
• Электрические магазины по всей квартире (кроме Мамада)
Типологии доступны
• 3 комнаты – 79 м2 + терраса 9,5 м2
• 4 комнаты – 96 м2 + 12 м2 терраса
• 5 номеров - 121 м2 + 15 м2 терраса
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно