Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Идеальный план и очень просторный
5 штук - 135 м2
Дети в ванной комнате
В мастер-люксе: душевая + гардеробная
Полностью отремонтированная кухня высокого класса
3 туалета
Летняя кухня с барбекю и винным погребом на террасе
4 террасы - 60 м2 в общей сложности, с видом на открытое море
Парковка в Табу
Безопасная комната (мамад)
Гибкий ввод
Возможность ошеломляющих выплат до одного года
Идеальное месторасположение:
✅ 1 минута ходьбы от моря и набережной
✅ Школы и детские сады
✅ Общественный транспорт и трамвайная линия
✅ Зеленые парки и игровые площадки
✅ Супермаркет и синагога ✡️✅ Популярные рестораны и кафе ☕Роскошный и комфортный опыт жизни в самом сердце Бат-Яма!
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно