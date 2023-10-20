Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Идеальный план и очень просторный 5 штук - 135 м2 Дети в ванной комнате В мастер-люксе: душевая + гардеробная Полностью отремонтированная кухня высокого класса 3 туалета Летняя кухня с барбекю и винным погребом на террасе 4 террасы - 60 м2 в общей сложности, с видом на открытое море Парковка в Табу Безопасная комната (мамад) Гибкий ввод Возможность ошеломляющих выплат до одного года Идеальное месторасположение: ✅ 1 минута ходьбы от моря и набережной ✅ Школы и детские сады ✅ Общественный транспорт и трамвайная линия ✅ Зеленые парки и игровые площадки ✅ Супермаркет и синагога ✡️✅ Популярные рестораны и кафе ☕Роскошный и комфортный опыт жизни в самом сердце Бат-Яма!