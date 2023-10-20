  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Бат-Ям, Израиль
от
$830,775
;
10
ID: 34465
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Sderot HaAtzmaut, 44

О комплексе

Бат Ям - улица IDF Квартира, пересекающая Запад / Восток 4 комнаты 106 м2 с очаровательной террасой около 13 м2 (1 мастер с ванной комнатой + 2 спальни, из которых 1 мамад) Парковочное пространство включено 4 этаж с лифтом Новое здание в хорошем состоянии и в хорошем состоянии. Основные моменты: Большая светлая гостиная (в настоящее время есть небольшая кухня / гостиная с легко съемными перегородками, чтобы получить большую гостиную) 2 ванные комнаты + прачечная Просторный и солнечный родительский люкс 2 спальни + 1 мамад Частная складская зона на посадке Парковка на первом этаже Бассейн для велосипедов в подвале Легкой реконструкции будет достаточно, чтобы превратить эту недвижимость в реальную возможность и сделать ее желаемой средой обитания. Строительные активы: Недавнее строительство Тихая и семейная среда Непосредственная близость к трамваю, автобусу, магазинам, школам и пляжу

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Бат-Ям, Израиль
от
$830,775
