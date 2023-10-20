Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Бат Ям - улица IDF Квартира, пересекающая Запад / Восток 4 комнаты 106 м2 с очаровательной террасой около 13 м2 (1 мастер с ванной комнатой + 2 спальни, из которых 1 мамад) Парковочное пространство включено 4 этаж с лифтом Новое здание в хорошем состоянии и в хорошем состоянии. Основные моменты: Большая светлая гостиная (в настоящее время есть небольшая кухня / гостиная с легко съемными перегородками, чтобы получить большую гостиную) 2 ванные комнаты + прачечная Просторный и солнечный родительский люкс 2 спальни + 1 мамад Частная складская зона на посадке Парковка на первом этаже Бассейн для велосипедов в подвале Легкой реконструкции будет достаточно, чтобы превратить эту недвижимость в реальную возможность и сделать ее желаемой средой обитания. Строительные активы: Недавнее строительство Тихая и семейная среда Непосредственная близость к трамваю, автобусу, магазинам, школам и пляжу