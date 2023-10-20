  1. Realting.com
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier

Тель-Авив, Израиль
от
$2,978
;
4
ID: 34857
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Neve Tsedek, 24

О комплексе

Français Français
Аренда – новое здание Красивая и современная квартира в новом здании высокого положения, доступном в начале января. Детали собственности: 2 комнаты (1 спальня + гостиная) Балкон Новое здание Яркая квартира с продуманной обстановкой Цена: 9500 Свяжитесь с нами для видео или посещения. Премиальная недвижимость Агентские сборы: 1 месяц + НДС Номер лицензии: 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Realting.com
