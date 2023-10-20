Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Редкая возможность приобрести земельный участок под застройку в популярном анклаве Мотца-Иллит. Расположенный в тихом и частном тупике, недалеко от шоссе 7, этот исключительный участок предлагает захватывающие дух пастырские виды с видом на Хадасса Эйн Керем. Недвижимость простирается примерно на 1483 м2, с утвержденными правами на строительство до 480 м2, предлагая идеальное полотно для обычного проживания.
Motza Illit - живописный сельский пригород, расположенный на муниципальной границе Иерусалима, вызывающий очарование деревни в начале 20-го века, наслаждаясь близостью к столице. Регион отличается безмятежной атмосферой, свежим горным воздухом и драматическими пейзажами Иерусалима. Характерные каменные дома, зеленая среда и захватывающие панорамы гармонично сочетаются с профессиональным и требовательным сообществом, что делает Мотцу эксклюзивным и высоко ценимым адресом.
Динамичное местное сообщество объединяет все поколения и обогащает культурные мероприятия, фестивали и праздники в течение всего года. Жители пользуются качественными учебными заведениями, активным молодежным движением, библиотекой, синагогой и общинными центрами. Кроме того, близлежащие удобства включают торговые центры, роскошные отели и некоторые из ведущих медицинских учреждений Израиля, обеспечивая спокойствие и удобство в престижном месте.
Источник: Hagai Agmon-Snir
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
