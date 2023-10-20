  1. Realting.com
  Израиль
  Региональный совет Мате-Йехуда
  Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
;
3
ID: 34340
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Региональный совет Мате-Йехуда
  • Адрес
    ХаОрен

О комплексе

Редкая возможность приобрести земельный участок под застройку в популярном анклаве Мотца-Иллит. Расположенный в тихом и частном тупике, недалеко от шоссе 7, этот исключительный участок предлагает захватывающие дух пастырские виды с видом на Хадасса Эйн Керем. Недвижимость простирается примерно на 1483 м2, с утвержденными правами на строительство до 480 м2, предлагая идеальное полотно для обычного проживания. Motza Illit - живописный сельский пригород, расположенный на муниципальной границе Иерусалима, вызывающий очарование деревни в начале 20-го века, наслаждаясь близостью к столице. Регион отличается безмятежной атмосферой, свежим горным воздухом и драматическими пейзажами Иерусалима. Характерные каменные дома, зеленая среда и захватывающие панорамы гармонично сочетаются с профессиональным и требовательным сообществом, что делает Мотцу эксклюзивным и высоко ценимым адресом. Динамичное местное сообщество объединяет все поколения и обогащает культурные мероприятия, фестивали и праздники в течение всего года. Жители пользуются качественными учебными заведениями, активным молодежным движением, библиотекой, синагогой и общинными центрами. Кроме того, близлежащие удобства включают торговые центры, роскошные отели и некоторые из ведущих медицинских учреждений Израиля, обеспечивая спокойствие и удобство в престижном месте. Источник: Hagai Agmon-Snir

Местонахождение на карте

Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
