  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Ашдод, Израиль
от
$655,215
;
7
ID: 34572
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sivan

О комплексе

Прекратить бизнес Квартира 3 номера в Юд Бет, очень хорошо размещена по очень хорошей цене. Полностью меблирована. Рядом с транспортом, школами, игровыми площадками, синагогами, магазинами...

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
