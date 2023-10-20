Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

В самом сердце исторического района Аджами этот пентхаус занимает верхний этаж бутик-здания в стиле Баухаус. Он расположен недалеко от резиденции посла Франции и в нескольких минутах ходьбы от моря. Квартира развивает внутреннюю площадь около 108 м2, в настоящее время обставлена 4 просторными комнатами (первоначальная конфигурация 5 комнат), с сбалансированными объемами и циркуляцией жидкости. Снаружи исключительная терраса площадью 104 м2 предлагает беспрепятственный вид и редкое жилое пространство. Недвижимость завершена двумя частными парковочными местами в подвале. Уникальная недвижимость, которая сочетает в себе элегантность, архитектурный характер и востребованное расположение, в самом сердце одного из самых аутентичных районов Тель-Авива. Информация и посещения: Лоуренс Земур - 054-735-3514 Лицензированный агент по недвижимости