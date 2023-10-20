  1. Realting.com
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
;
4
ID: 34192
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yehuda HaYamit, 7

О комплексе

В самом сердце исторического района Аджами этот пентхаус занимает верхний этаж бутик-здания в стиле Баухаус. Он расположен недалеко от резиденции посла Франции и в нескольких минутах ходьбы от моря. Квартира развивает внутреннюю площадь около 108 м2, в настоящее время обставлена 4 просторными комнатами (первоначальная конфигурация 5 комнат), с сбалансированными объемами и циркуляцией жидкости. Снаружи исключительная терраса площадью 104 м2 предлагает беспрепятственный вид и редкое жилое пространство. Недвижимость завершена двумя частными парковочными местами в подвале. Уникальная недвижимость, которая сочетает в себе элегантность, архитектурный характер и востребованное расположение, в самом сердце одного из самых аутентичных районов Тель-Авива. Информация и посещения: Лоуренс Земур - 054-735-3514 Лицензированный агент по недвижимости

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации