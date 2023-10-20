  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Хадера, Израиль
от
$893,475
;
10
ID: 34347
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

БЖ RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивый дуплексный пентхаус из 3,5 номеров, тщательно обставленный, в нескольких минутах ходьбы от моря, на востребованной улице Мена Характеристики: - Яркая квартира 3,5 комнат площадью около 100 м2, Очень красивая гостиная с видом на первую террасу, обращенную к морю, - Большая солнечная терраса-Сукка на крыше 20 м2! - На 8-м этаже, - Лифт, - Защищенная комната, - Частный погреб, - Парковка, - Хорошее лобби, ухоженное здание. Исключительное расположение! Вы пересекаете улицу и прибываете пешком по морю, в престижном отеле Jacob's, в нескольких минутах езды от коммерческой деревни Moul Ha'Hof, синагог, железнодорожного вокзала и дорог. Помимо квартиры мечты, это отличная инвестиция! Свяжитесь с нами, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Профессионалы Хадера. Номер лицензии: 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
Realting.com
Перейти
