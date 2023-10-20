Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивый дуплексный пентхаус из 3,5 номеров, тщательно обставленный, в нескольких минутах ходьбы от моря, на востребованной улице Мена
Характеристики:
- Яркая квартира 3,5 комнат площадью около 100 м2,
Очень красивая гостиная с видом на первую террасу, обращенную к морю,
- Большая солнечная терраса-Сукка на крыше 20 м2!
- На 8-м этаже,
- Лифт,
- Защищенная комната,
- Частный погреб,
- Парковка,
- Хорошее лобби, ухоженное здание.
Исключительное расположение! Вы пересекаете улицу и прибываете пешком по морю, в престижном отеле Jacob's, в нескольких минутах езды от коммерческой деревни Moul Ha'Hof, синагог, железнодорожного вокзала и дорог.
Помимо квартиры мечты, это отличная инвестиция!
Свяжитесь с нами, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Профессионалы Хадера.
Номер лицензии: 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Досуг
