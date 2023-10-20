Жилой квартал Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
БЖ
Новая эксклюзивность в RE/MAX Hadera, наша любовь к немедленному захвату, в рамках престижного проекта Villa V, ценится за его красоту!
Его активы:
Просторная и светлая квартира 4 + 1 номер,
- Белостроение с камнем, деревом и растениями,
- этап 4/6,
- Превосходная терраса-Сукка около 30 м2, обращенная на юго-восток,
- Очень светлое жилое пространство с большими проемами и четким видом,
- Никаких смежных стен с соседями - эксклюзивное здание магазина!
- Родительский люкс с собственной ванной комнатой,
- 2 дополнительные спальни, включая безопасную комнату;
- дополнительная комната помощника (офис, гостевая комната, дополнительная комната),
- Заместитель Кейв,
- Очень хороший вестибюль, ухоженное здание,
- Низкие нагрузки!
- Прямо в дом!
Отличное расположение: у подножия здания зеленый парк, недалеко от входа в ЭкоПарк, франкоязычная община Хабад-дю-Парк, торговый район, школы и дороги.
Исключительная цена!!! Безумие для жилья или инвестиций!!!
Цена: 2 280 000 шекелей! Не говори, что мы тебе не сказали!!!
Свяжитесь с нами:
Рафель Бенгигуи, RE/MAX Хадера
Профессиональная лицензия 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно