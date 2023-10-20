  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,630
;
5
Оставить заявку
ID: 34529
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Ein Gedi, 3

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Для долгосрочной аренды в Арноне, Иерусалим, эта очаровательная 2,5-комнатная квартира предлагает комфортную и тихую среду проживания в одном из самых востребованных жилых районов города. Поверхность около 50 м2, она состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом на небольшую террасу, красивую спальню и дополнительную комнату, идеально подходящую для офиса или дополнительной спальни. Расположенная на 2-м этаже без лифта (25 ступеней), квартира обладает отличной яркостью, спокойной обстановкой и парковкой в здании. Рядом со школами, транспортом и торговым центром Tsomet Habankim он идеально подходит для одного человека или пары, которые ищут квартиру, готовую жить в Иерусалиме. Доступно немедленно. Аренда: 5200/месяц.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$5,442
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,42 млн
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,58 млн
Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka
Иерусалим, Израиль
от
$11,00 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,630
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
Продажа - Тель-Авив В красивом здании откройте для себя эту красивую 3-комнатную квартиру: • жилая площадь 74 м2 + терраса 13 м2 • 2 комфортабельных номера • 2 современные ванные комнаты • Подъемная и большая кладовая • Парковочное пространство включено Снижение цены: 7 900 000 Владельцы о…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Раанана, Израиль
от
$1,16 млн
Красивая поверхность сети 126 м2. Квартира 4 этаж с террасой 14 м2. Вид на отставку. Обновленное здание. Парковка. Центр города Раанана. Рядом со всеми товарами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Продать Иерусалим, Байит веган, Недавнее здание с лифтом и подземной парковкой Пентхаус 5 номеров 140 кв.м жилой площади, 170 кв.м террасы и сада, великолепный панорамный вид на Иерусалим! Очень большая гостиная, независимая кухня, мастер-люкс, 2 ванные комнаты, 3 ориентации, комната для мам…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации