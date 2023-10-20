  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
;
6
ID: 34176
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    rhbt byt hknst

О комплексе

Красивая квартира 118 м2 и терраса 9 м2. Парковка. ориентация юг/запад очень солнечная. Близкая школа Яхвне. Девять никогда не живут. Интересная цена, уступающая ходьбе за красивую поверхность. Очень большая гостиная. 2 ванные комнаты. Декадный вид на парк

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

