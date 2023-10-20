  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Тель-Авив, Израиль
$1,22 млн
7
ID: 34487
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Артур Бальфур, 61

О комплексе

Расположенная на улице Мендели, одном из самых популярных адресов Тель-Авива, эта квартира имеет исключительное расположение в нескольких шагах от пляжа, престижных отелей, кафе и развлечений в центре города, предлагая тихую жилую обстановку. Это светлая 3-комнатная квартира площадью 70 м2, расположенная на 4-м этаже с лифтом. Его северная и восточная ориентация обеспечивает прекрасную естественную яркость и отличную вентиляцию в течение дня. Здание хорошо поддерживается, защищено дигикодом и имеет укрытие (миклат). В настоящее время недвижимость сдается в аренду, предлагая немедленный интерес для инвестора. Идеальная возможность для основной резиденции, нога к земле или инвестиции в наследие недалеко от моря.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
