Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Расположенная на улице Мендели, одном из самых популярных адресов Тель-Авива, эта квартира имеет исключительное расположение в нескольких шагах от пляжа, престижных отелей, кафе и развлечений в центре города, предлагая тихую жилую обстановку. Это светлая 3-комнатная квартира площадью 70 м2, расположенная на 4-м этаже с лифтом. Его северная и восточная ориентация обеспечивает прекрасную естественную яркость и отличную вентиляцию в течение дня. Здание хорошо поддерживается, защищено дигикодом и имеет укрытие (миклат). В настоящее время недвижимость сдается в аренду, предлагая немедленный интерес для инвестора. Идеальная возможность для основной резиденции, нога к земле или инвестиции в наследие недалеко от моря.