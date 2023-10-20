Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Расположенная на улице Мендели, одном из самых популярных адресов Тель-Авива, эта квартира имеет исключительное расположение в нескольких шагах от пляжа, престижных отелей, кафе и развлечений в центре города, предлагая тихую жилую обстановку.
Это светлая 3-комнатная квартира площадью 70 м2, расположенная на 4-м этаже с лифтом.
Его северная и восточная ориентация обеспечивает прекрасную естественную яркость и отличную вентиляцию в течение дня.
Здание хорошо поддерживается, защищено дигикодом и имеет укрытие (миклат).
В настоящее время недвижимость сдается в аренду, предлагая немедленный интерес для инвестора.
Идеальная возможность для основной резиденции, нога к земле или инвестиции в наследие недалеко от моря.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно