Жилой квартал Neuf

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Северный сад
Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, состоящий из 10 6-этажных зданий, каждое из которых содержит всего 15 квартир. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями, а также легким доступом к муниципальному бассейну и теннисному корту. Комплекс расположен рядом с различными учебными заведениями, торговым центром, рекреационно-оздоровительными комплексами и рядом с основными маршрутами движения.
Электричество
-трифа
Подготовка к мини-центральному кондиционеру
Телевизионный интерком
Пункты связи: телефон и телевидение в каждой комнате
Переключатели в комнатах
Подготовка потолочного вентилятора в комнатах
Выключатель у входа для включения и выключения всего освещения в доме
Таймер для электрического радиатора
Квартирная система для мониторинга и контроля потребления электроэнергии
Качественные межкомнатные двери
Электрические магазины (за исключением ванных комнат и ванных комнат)
Керамическая штукатурка В 3-х комнатных квартирах - в сухих комнатах, гранитный пол керамический 60/60 В квартирах 4, 5, комнатах и квартирах с садом - в сухих комнатах этаж гранитный фарфор 80/80 В пентхаусах - напольные покрытия в сухих комнатах - фарфоровый гранит 80/80 (для этажей 3-4 штук) фарфоровый гранит 100/100 (для этажей 5-6 штук) Кран для сада террасы В некоторых пентхаусах - подготовка джакузи В квартирах и пентхаусах с садом - газовая точка
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно