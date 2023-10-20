Жилой квартал Neuf

Северный сад Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, состоящий из 10 6-этажных зданий, каждое из которых содержит всего 15 квартир. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями, а также легким доступом к муниципальному бассейну и теннисному корту. Комплекс расположен рядом с различными учебными заведениями, торговым центром, рекреационно-оздоровительными комплексами и рядом с основными маршрутами движения. Электричество -трифа Подготовка к мини-центральному кондиционеру Телевизионный интерком Пункты связи: телефон и телевидение в каждой комнате Переключатели в комнатах Подготовка потолочного вентилятора в комнатах Выключатель у входа для включения и выключения всего освещения в доме Таймер для электрического радиатора Квартирная система для мониторинга и контроля потребления электроэнергии Качественные межкомнатные двери Электрические магазины (за исключением ванных комнат и ванных комнат) Керамическая штукатурка В 3-х комнатных квартирах - в сухих комнатах, гранитный пол керамический 60/60 В квартирах 4, 5, комнатах и квартирах с садом - в сухих комнатах этаж гранитный фарфор 80/80 В пентхаусах - напольные покрытия в сухих комнатах - фарфоровый гранит 80/80 (для этажей 3-4 штук) фарфоровый гранит 100/100 (для этажей 5-6 штук) Кран для сада террасы В некоторых пентхаусах - подготовка джакузи В квартирах и пентхаусах с садом - газовая точка